Hastanede organ bağış standı kuruldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Birimi tarafından hastane koridorunda bağış standı kuruldu. Standın açılışına, Başhekim Yardımcısı Anestezi uzmanı Dr. Leman Acun Delen,Malatya Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Engin Yılmaz ile hastane yöneticileri katıldı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası hakkında değerlendirmelerde bulunan Başhekim Yardımcısı Delen," 3-9 Kasım tarihleri ülkemizde Organ Bağışı haftası olarak kutlanmaktadır.Organ bağışı günümüzde çok önemli bir konuma oturdu.Böbrek,karaciğer,kornea gibi bir çok organın nakli hastanemizde uzman hocalarımız tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır.Kişinin tıbben hayatı son bulduktan sonra aile kararı ile hastanemizde mevcut olan organ bağışı koordinatörlüğünün de çalışmaları ile organların bağışlanmaları tarafımıza bildirildikten sonra nakil işlemlerine başlıyoruz" dedi.

Malatya Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Engin Yılmaz ise," İçerisinde bulunduğumuz hafta Organ Bağışı Haftası,bizlerde haftaya binaen hastane giriş katımızda organ bağış standı açtık.Buradaki amacımız insanlarımızı organ ve doku bağışı konusunda bilinçlendirmek ve organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımıza kart tanzim etmek.Ülkemizde nakillerin çoğu canlıdan yapılmaktadır.Bizim amacımız kadavradan nakil sayısını arttırmaktır.Bu bir bilinçlenme ile olacaktır.Bu bilinçlenmeye yapılırken,tüm kurum ve kuruluşlara ,STK'lara büyük görevler düşüyor.Ülkemizde son derece modern nakil merkezleri ve bu nakilleri gerçekleştirecek hocalarımız var.Fakat ne yazık ki bu nakil merkezleri bağış yetersizliği nedeniyle tam kapasite ile çalışamamaktadır.Bunun soncunda da her gün bine yakın insanımız hayatını kaybetmektedir" diye konuştu