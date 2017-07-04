Hatunsuyu Mahallesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda 6 sokakta 2 km sıcak asfalt ve 4 km de sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hatunsuyu Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra sathi asfalt çalışmaları devam ediyor. 6 sokakta 2 km sıcak asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 km de sathi asfalt temel malzemesi serimi sonrası sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Hatunsuyu Mahallesi’ne önemli hizmetlerin Battalgazi Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir, “Hatunsuyu Mahalle Muhtarı olarak Battalgazi belediyesine, Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Hatunsuyu’na güzel çalışmalar yaptılar. Şu anda mahalle aralarımız çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Vahap Polat ise, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediyesi başkanına, ekibine, muhtarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.