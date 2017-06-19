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19 Haziran 2017 11:42

Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi

Malatya Havalimanı çalışanları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Malatya Havalimanı Müdürlüğünce düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi

19 Haziran 2017 11:42


Eşli olarak düzenlenen iftar programında havalimanında çalışan tüm DHMİ ve Hizmet Satın Alma teknik, temizlik, güvenlik personeli ile diğer kurumların yöneticileri bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler. İftar programında kısa bir konuşma yapan Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın çalışanlara gönderdiği mesajı iletti.


Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Aladağ, çalışanların yaklaşmakta olan mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını da kutladı.




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