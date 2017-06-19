Havalimanı çalışanları iftarda bir araya geldi

Eşli olarak düzenlenen iftar programında havalimanında çalışan tüm DHMİ ve Hizmet Satın Alma teknik, temizlik, güvenlik personeli ile diğer kurumların yöneticileri bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler. İftar programında kısa bir konuşma yapan Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın çalışanlara gönderdiği mesajı iletti.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Aladağ, çalışanların yaklaşmakta olan mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını da kutladı.