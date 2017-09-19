Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak Atletizim Avrupa 3. Balkan ve Unıversiade Şampiyonu Halil Akkuş ve Avrupa Dünya Olimpiyat Üçüncüsü boksör Yakup Kılıç katıldı.

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda Okutman Dr. Hülya Bingöl’ün Moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılan etkinliklere dikkat çekerek, “Kervansaray Buluşmaları hakikaten çok güzel bir kortej yürüyüşü ile başladı. Malatya’da şimdiye kadar böyle bir kortej yürüyüşü görmedik. Bunu da Malatya insanının sosyal ve kültürel anlamda aktivitelere ne kadar susamış olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Şampiyonlarımızı burada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sporda yapmış oldukları başarılar, ülkemiz adına çıkmış olduğu uluslararası müsabakalarda ülkemize madalyaları getirmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten bir alanda temayüz etmek, başarılı olmak istiyorsak o işi çok iyi sevmemiz lazım. Ve o işle bütünleşmemiş lazım. Hangi işi yaparsanız yapın, sevmediğiniz bir işte başarılı olma şansınız yoktur. Ben inanıyorum ki sporcularımız, bu spor alanlarında kendi kategorilerinde alanlarında ki alana çok yoğun ilgi ve alaka göstermişler ve sevmişler. Onun neticesi itibariyle de başarılarını taçlandırmışlardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Atletizim Avrupa 3. Balkan ve Unıversiade Şampiyonu Halil Akkuş ve Boksör Avrupa Dünya Olimpiyat Üçüncüsü Yakup Kılıç, ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşisini gerçekleştirdi.