Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 16:47

‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi gerçekleştirildi

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9.

‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi gerçekleştirildi

19 Eylül 2017 16:47

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak Atletizim Avrupa 3. Balkan ve Unıversiade Şampiyonu Halil Akkuş ve Avrupa Dünya Olimpiyat Üçüncüsü boksör Yakup Kılıç katıldı.


Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda Okutman Dr. Hülya Bingöl’ün Moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılan etkinliklere dikkat çekerek, “Kervansaray Buluşmaları hakikaten çok güzel bir kortej yürüyüşü ile başladı. Malatya’da şimdiye kadar böyle bir kortej yürüyüşü görmedik. Bunu da Malatya insanının sosyal ve kültürel anlamda aktivitelere ne kadar susamış olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Şampiyonlarımızı burada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sporda yapmış oldukları başarılar, ülkemiz adına çıkmış olduğu uluslararası müsabakalarda ülkemize madalyaları getirmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten bir alanda temayüz etmek, başarılı olmak istiyorsak o işi çok iyi sevmemiz lazım. Ve o işle bütünleşmemiş lazım. Hangi işi yaparsanız yapın, sevmediğiniz bir işte başarılı olma şansınız yoktur. Ben inanıyorum ki sporcularımız, bu spor alanlarında kendi kategorilerinde alanlarında ki alana çok yoğun ilgi ve alaka göstermişler ve sevmişler. Onun neticesi itibariyle de başarılarını taçlandırmışlardır” ifadelerini kullandı.


Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Atletizim Avrupa 3. Balkan ve Unıversiade Şampiyonu Halil Akkuş ve Boksör Avrupa Dünya Olimpiyat Üçüncüsü Yakup Kılıç, ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ konulu söyleşisini gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç