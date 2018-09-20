‘Hayat seninle güzel' projesi sürüyor

‘Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen 11 bin 600'ncü bebeğin ailesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünyaya merhaba diyen her bebek bizim gelecek adına daha da umutlu olmamızı sağlıyor” dedi.

Dört yıldır başarıyla yürütülen ‘Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaya devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son olarak Bozdoğan Ailesinin sevincini paylaştı.

Gedik mahallesi Abaza sokakta ikamet eden Bozdoğan ailesine konuk olan Başkan Çınar, Ayşe-Gaffar çiftine hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra dünyaya gözlerini yeni açan Irmak Bozdoğan isimli bebeği kucağına alarak sevdi.

Proje kapsamında şuana kadar 11 bin 600 aileye misafir olduklarını belirten Çınar, “Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bireylerdir. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek için ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğünün kontrolünde devam eden projede bu sayıya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çınar, “‘Hayat Seninle Güzel' projemiz kapsamında Irmak isimli çok tatlı bir çocuğumuzu dünyaya getiren Bozdoğan çiftine misafir olduk, bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Ailemize battaniye, dijital ateş ölçer ve bebek eğitimini anlatan kitaptan oluşan hediye paketini hediye ettik. Bozdoğan çiftini tebrik ediyor, Irmak bebeğimizin de vatana ve millete faydalı bir evlat olarak yetişmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bozdoğan çifti de en mutlu günlerinde yanlarında olup sevinçlerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. Irmak Bozdoğan'ın babası Gaffar Bozdoğan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Başkanımızın ziyareti bizleri gururlandırdı ve mutlu etti. Çocukların ‘Hayat Seninle Güzel' projesiyle evlerinde ziyaret edilmeleri çok güzel bir hizmet, bu duyarlı hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız ve çalışanlarına ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin ve Hükümetimizin bu tür desteklerinden gurur duyuyoruz. Rabbim, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Anne Ayşe Bozdoğan'da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını söyledi.