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Hayvan sahiplerine şarbon uyarısı


Veteriner Erkan doğan, şarbonun ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu hatırlatarak, hastalığın sadece hayvanları değil insanların sağlığını da tehdit ettiğini kaydetti. Bu hastalığa karşı alınabileceğine dikkat çeken Doğan, “Şarbon hastalığı ve birçok zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalık hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar alınabilecek biyogüvenlik önlemlerinin çiftlik işletmelerinde hayvanların sağlıklı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca sofralara gelen hayvansal gıdaların güvenilirliğinden emin olunabilir. Biyogüvenlik tedbirleri bir bütün olarak uygulanmalıdır. Ana ilkelerin yerine getirilmesi gerekir. Tüm işletme ve hayvan sahipleri mümkün olduğunca bu kurallara uymalıdır ” şeklinde konuştu.


“Koruyucu uygulamalar önem arz ediyor”


Doğan, hastalıkların önlenmesinde başta aşılama olmak üzere koruyucu uygulamaların önemine de vurgu yaptı. Hastalığın ise yabani kuşlar, işletmelere giren araçların ve ziyaretçilerin, kontamine yem ve su kaynaklarının hastalıkların bulaşmasına sebep olabileceğini söyleyen Doğan, gereken önlemlerin önceden alınması gerektiğini de kaydetti.

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