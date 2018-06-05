Hayvan yetiştiricilerine aşırı yağış uyarısı

Arguvan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görev yapan Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, halk arasında beyaz kas hastalığı ya da bohça hastalığı olarak bilinen white muscle disease’nin, selenyum ve E vitamini eksiklikleri ile ortaya çıkıp çizgili kaslarda doku kaybı ile kendini gösteren önemli bir hastalık olduğunu söyledi.

Özellikle merada otlatılan hayvanlarda selenyum eksikliği daha sık görüldüğünü dile getiren “Selenyum eksikliği bitkilerin yetiştiği toprakta yeteri kadar bulunmuyor ise ya da fazla yağış ve erozyon olan bir bölge ise daha fazla görülmektedir” dedi.

Saydan, son günlerdeki aşırı yağışlar ile birlikte topraktaki selenyumun toprağın alt tabakalarına kadar yıkımlanıp kullanılmaz hale gelebileceği ve bitkilerde selenyum eksikliğine sebep olabileceği, bu bölgelerde otlayan hayvanlarda beyaz kas hastalığı görülme sıklığının artabileceğini ifade etti.

“Tek sebep yağışlar değil”

Saydan, beyaz kas hastalığını sadece yağışlarla ilgili olmadığını belirterek, “Otların tabi şekilde ya da biçilerek kurutulması, yem maddelerinin uzun süre depolanması, yem karışımında fazla miktarda molibden veya bakır bulunması, hayvanların sülfatça bol arazilerde yayılması da beyaz kas hastalığı sebepleri arasında yer almaktadır. Burada ilgi çekici bir bilgi vermek isterim. Selenyum oranı fazla olan bitkileri hayvanlar tüketmemektedir. Selenyum biriktiren bitkilerin bir bölgedeki fazlalığı hayvanlarca severek tüketilen diğer otlardaki selenyum oranının düşmesine sebep olacağından bu tür bölgesel riskler de göz ardı edilmemelidir” dedi.

Saydan, doğum öncesinde ve sonrasında alınacak küçük tedbirlerle beyaz kas hastalığının önüne geçilebileceğini ifade etti. Saydan, aşırı yağış alan bölgelerde, yetiştiricilerin veteriner hekimlerle irtibat halinde olmaları, veteriner hekimlere danışmadan kesinlikle hayvan yemlerine mineral ve vitamin ilavesi yapmamaları noktasında uyarılarda bulundu.