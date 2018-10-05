Hayvanat bahçesinde son rötuşlar yapılıyor

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Kayısı Borsası Başkanı ve Meclis Üyesi Ramazan Özcan ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Açılışına çok kısa bir süre kalan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesine getirilen hayvanları ve son rötuşları yerinde görmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Polat, “Yoğun bir çalışma sonucunda Doğu Anadolu Bölgemizin ilk ve tek Hayvanat Bahçesini inşallah önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine açmış olacağız. Hayvanat Bahçemiz sadece Malatyalıları değil aynı zamanda yakın illerimizden de ziyaretçileri ağırlayacak. Büyük emekler harcanarak hazır hale getirilen Hayvanat Bahçemize şu an itibariyle 23 türden 100'ün üzerinde hayvanımızı getirdik. İnşallah toplamda 50 türden yaklaşık 500 hayvanımızı Hayvanat Bahçemize getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hayvanat Bahçemizin açılışı ile birlikte artık çocuklarımızı başka illerdeki Hayvanat Bahçelerine götürmeyeceğiz. Çocuklarımıza safari hayvanlarını kendi ilimizde gösterme imkânı bulacağız. Böyle güzel bir mekanı Malatyamıza kazandırmak gurur verici. Memlekete emek harcamaktan gurur duyuyoruz. Bu mekanın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.