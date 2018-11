Hayvanat Bahçesine yoğun ilgi

Doğu Anadolu'nun bölgesinin ilk hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde vatandaşların ziyaretine açılan Hayvanat Bahçesi 7'den 70'e her yaş gurubundan on binlerce vatandaşı ağırlıyor. Her yaş gurubundan Malatyalı hayvanat bahçesini ziyaret ediyor. Hafta sonu tatilinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte üç güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, parkları, mesire alanlarını ve hayvanat bahçesine akın etti. Her yaş gurubundan ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesinde özellikle çocuklar televizyonda gördükleri hayvanları yakından görme şansı buldu.

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesini geçtiğimiz 3 günlük tatil süresince yaklaşık 100 bin vatandaş ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi açılış dolayısıyla ücretsiz olarak sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.