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Hazır sular “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır " etiketiyle satılacak

Kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Erkenek Işık Su firması iş birliğiyle 0,5 litrelik pet şişeler “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır " etiketiyle satılacak.

Kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Erkenek Işık Su firması iş birliğiyle 0,5 litrelik pet şişeler “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır " etiketiyle satılacak.


Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Kanserde erken teşhis amacıyla çalışmalar yaptıklarını, kanser taramalarının KETEM tarafından ücretsiz olarak yapıldığını belirterek, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların önemli olduğunu vurguladı. Erkenek Işık Su firmasıyla güzel bir iş birliği gerçekleştirdiklerine işaret eden Müdür Bentli, "0,5 litrelik su şişesinin etiketine ‘Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' mesajı basılmıştır. Amacımız Kanserde erken teşhisi sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır" şeklinde konuştu. Erkenek su firması sahibi Mehmet Işık ise, böyle bir sosyal projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu projede yer almak bizim için bir gururdur. İnşallah Kanserin erken teşhisi ile ilgili proje ile vatandaşlarımızın sağlığını korumaya vesile olmuş oluruz" diye konuştu.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli tarafından Erkenek Işık Su firma sahibi Mehmet Işık‘ a kanserde erken teşhise verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.

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