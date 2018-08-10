Hedef Malatya’ya Hollandalı turistleri çekmek

Hollanda Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Eray Ergeç, IKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Araştırma Asistanı Fazilet Mıstıkoğlu’nun katıldığı programın ilk durağı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü oldu.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’ın ev sahipliğindeki ziyaret kapsamında, ilde gerçekleştirilen kültür-sanat projeleri hakkında bilgi alındı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ziyaret edildi. Ardından Fotoğraf Makinası Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi ve Sanat Sokağı’nda yer alan diğer kültür-sanat mekanları gezen heyet daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Nemrut Dağı’nı ziyaret etti.

Proje, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kentlerde faal olan kültür-sanat aktörleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak, yerel kültür politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunmak ve Hollanda Büyükelçiliği’nin kültürel işbirliği projelerine yönelik destekleri hakkında bilgi sunmak amaçlarını taşıyor.

2018 yılı boyunca Türkiye genelinden pilot olarak seçilen 12 kente daha ziyaretler gerçekleştirilecek.