Hekimhan Belediyesi ceviz fidanı yetiştiriyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Hekimhan Demir Çelik Tesislerinin yaklaşık 125 dönümlük tesis alanını 8 ay önce satın aldık. Bu alanın 55 dönümü arazi biz de belediye olarak 10 dönümüne 5 bin ceviz fidanını diktik. 2 yıl içinde aşılamalarını yapacağız. Sonbaharda Elazığ bölge müdürlüğümüzün desteğini alarak yine 10 bin fidan daha dikeceğiz. Bunların bir kısmını fidan bir kısmını çöğür olarak bilinen çetin ceviz olarak dikeceğiz” şeklinde konuştu.

Hekimhan cevizinin bir marka olduğunu söyleyen Millioğulları, “Bu markayı daha ileriye taşımak için yoğun çalışma yürütüyoruz. İlçemizde 2017 yılında yaklaşık 200 ton ceviz hasadından yaklaşık 5 milyon lira gelir elde edildi. Ceviz ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin her yerinde Hekimhan cevizi talebinde bulunuyorlar. Biz de bu taleplere seslenmek adına böyle bir projeye başladık. Hekimhan Cevizinin patent enstitüsünde yaptığımız başvurumuzun bu yıl içerisinde onaylanmasını bekliyoruz” diye konuştu.