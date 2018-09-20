Hekimhan Güçlü'ye yeni içme suyu deposu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hekimhan ilçesine bağlı Güçlü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 100 tonluk içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Güçlü Mahallesi Muhtarı Hulusi Yazgan, çalışmalarından dolayı MASKİ'ye teşekkür ederek, “Güçlü Mahallemizin içme suyu sorunu halledildi. Depomuzun yapımından dolayı Genel Müdür Ertan Mumcu'ya da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar ilk defa buraya genel müdür geldi ve misafirimiz oldu. Buda bizi çok memnun etti. Emeği geçenlerin tekrar ellerine sağlık” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehre yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise “Hekimhan ilçemizin kuzeyindeki bölgelerde incelemeler yapmak için arkadaşlarımızla geldik. Güçlü Mahallesi 500'den fala nüfus barındıran, yazın bine kadar çıkan mahallelerimizden bir tanesi. MASKİ olarak daha önceki kotu düşük olan 40 tonluk deponun yerine bin 600 kotta, 100 tonluk, suya erişimi daha kolay, Güçlü'yü tamamen rahatlatacak yeni bir depo inşa ettik. Yaklaşık bin 500 metrelik bir hatla da sondajdan buraya terfiyi yapıp, inşallah mahallemizin her yerine suyu kendi cazibesiyle ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.