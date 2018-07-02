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02 Temmuz 2018 13:59

Hekimhan merkezin altyapısı tamamen yenilendi

Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ) Hekimhan merkezin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yeniledi.

Hekimhan merkezin altyapısı tamamen yenilendi

02 Temmuz 2018 13:59


MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hekimhan ilçesinde incelemeler yaparak, ilçe merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan 10.4 milyonluk 69 kilometre içmesuyu altyapı yatırımı hakkında bilgi verdi. Malatya’nın merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçesinde yatırımlar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezilerinin, 50 yıl önce inşa edilmiş altyapısını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hekimhan ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Hekimhan ilçe merkezimizde yaklaşık maliyeti 19 milyon TL olan toplamda 160 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı imalatımız söz konusuydu. Yaklaşık 3 ay önce ilçe merkezinin kanalizasyon şebeke hattını tamamen yenileyerek, ilçe merkezimizin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Yine ilçe merkezinde 69 kilometrelik 10,4 milyon maliyetinde içmesuyu şebeke hattı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmanın yüzde 95’ini tamamladık. Muhtemelen Temmuz sonunda geçici kabul süreci başlar. Yatırım anlamda Hekimhan İlçemize çok büyük bir hizmet yaptık. MASKİ ilçelerde belli bir proje dahilinde yapılmayan ve tamamen kullanılmaz hale gelmiş olan 50 yıllık altyapıyı tamamen yenilemek için çalışmalar yaptı. Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan İlçelerimizin merkezinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarını tamamladı. Akçadağ ilçemizin merkez bir hafta sonra teslim olacak. Bunlar çok köklü çok büyük yatırmalar. Bütün ilçelerimize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.




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