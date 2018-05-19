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19 Mayıs 2018 12:43

Hekimhan MYO’dan teknik gezi

İnönü Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara ve Kırıkkale’ye teknik gezi düzenlendi.

Hekimhan MYO’dan teknik gezi

19 Mayıs 2018 12:43


İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Hakan Kemal Seval Koordinatörlüğünde gerçekleşen geziye Öğretim görevlileri Burak Özdemir ve Cenk Fenerli’nin yanı sıra 29 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi katıldı.


Teknik gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Öğretim Görevlisi Hakan Kemal Seval, “Bu geziyle birlikte teknik, sportif ve kültürel anlamda dolu dolu iki gün geçirdik. Türkiye traktör pazarının lideri olan Türk Traktör’ün Ankara Fabrikası ile Türkiye’nin en büyük sanayi Kuruluşu olan TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisi İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında bizleri ağırladı. Derslerde gösterdiğimiz teorik bilgileri yerinde uygulamalı olarak görme şansı yakaladık. Öğrencilerimizin yapacakları mesleği yerinde uygulamalı olarak görmesi iş hayatlarında çok büyük bir önem oluşturuyor. Bu bağlamda teknik gezimizin çok verimli ve başarılı olduğunu görmüş olduk” şeklinde konuştu.


Teknik gezi dışındaki zamanlarda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katıldıklarını kaydeden Seval, "İlk gün Ankara Küçük Tiyatrosunda sergilenen ‘39 Basamak’ adlı tiyatro oyununu izledik. Diğer sanatsal etkinliğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Avrupa Günü konserine katılmak oldu. Bu konser sanatsal etkinlik dışında aslında birçok anlam içeriyordu. Konsere katıldığımız gün Avrupa günü olması ayrıca Avrupa Birliğine katılım konusunda aday ülke olmamız durumu dışında mesleki anlamda da örnek alacakları bir etkinlikti. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) multudisipliner bir alandır. Bünyesinde hukuk, mühendislik, sağlık vb. birçok alanı içinde barındırır. Yani birçok alanda ortak çalışma ve işbirliği ile netice alınan bir meslektir. Senfoni Orkestrası ile bu anlamda benzerlik gösterir. Senfoni Orkestrası 50-60 kişilik bir ekibin birbiri ile kusursuz uyum içinde ortaya çıkardığı bir eserdir. Bu manada bu ekipte yer alan herkesin birbirine bağlı olduğu ve uyum içinde çalışmak zorunda olduğunu öğrencilerimize gösterdi. İş hayatlarında da aynen bu şekilde bütün birimler ile uyum ve işbirliği içinde çalışılırsa İSG olarak amacımıza ve başarıya ulaşabilirliği öğrencilerimize bu şekilde göstermiş olduk" dedi.


Öğrencilerin gezi kapsamında hem spor yaptığını hem de doğanın tadını çıkardığını ifade eden Seval, "Öğrencilerimizin dünyasındaki ufak bir değişimin onlarında hayatlarında kocaman bir değişim olması dileğiyle yola çıktık. İnşallah amacımıza ulaşır; mesleklerinde ve hayatlarında başarılı öğrenciler yetiştirmiş oluruz" diye konuştu.




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