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Hekimhan'da 16 kilometrelik grup yolu asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 16 kilometre uzunluğundaki grup yolunu asfaltladı.


Hekimhan ilçe merkezinde değişim dönüşüm yenileme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahalle yollarını da yapan Büyükşehir Belediyesi, 16 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Bahçedamı, Davulgu, Göğebakan grup yolunu asfaltladı.


Birinci kat asfalt çalışmasının yapıldığı grup yolu Hekimhan'a bağlı Bahçedamı ve Davulgu mahallelerini Kuluncak'ın Göğebakan Mahallesine bağlıyor. Grup yolu bu üç mahallenin yanı sıra birçok mezraya da hizmet veriyor.


Bölge halkı yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve çalışanlara teşekkür ettiler. Grup yolunun çok yıprandığını belirten bölge sakinleri, “Uzun zamandır yolun yapılmasını bekliyorduk. Yılların getirdiği yıpranmışlıkla yol harap olmuştu. Her yeri delik deşikti. Araçlarımız çok zarar görüyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla o kötü durumdan kurtulduk. Hekimhan'da başlayan yolumuz, Kuluncak'ta bitiyor. Toz topraktan cam açamaz haldeydik. Şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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