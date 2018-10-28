Hekimhan'da 29 Ekim kutlamaları başladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çelenk sunma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtında düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Özdemir, Hekimhan Belediye Başkan vekili Metin Şahin, Daire Amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk töreninde ilk olarak Kaymakamlık çelengi ve belediye başkanlığı çelenkleri Kaymakam Özdemir ve Başkan vekili Metin Şahin tarafından sunuldu

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.