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Hekimhan'da 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Malatya’nın Hekimhan ilçesinde törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde törenle kutlandı.


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir'ın halkı makamında kabulü ve Sakarya ortaöğretim okulu bahçesinde törenle başladı. Programa ilçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile birlikte mülki erkan ve vatandaşlarda katıldı


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe kaymakamı Ahmet Özdemir yaptı, Özdemir yaptığı konuşmada; “Bugün, ebediyete kadar yaşayacak olan devletimizin, yönetim sisteminin adının konduğu gün olan, 29 Ekim 1923 tarihinin 95. yılını kutluyoruz. Bu gün, yüce Türk Milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, tüm Dünya ya ilan ettiği günün yıldönümünü, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Program hazırlanan gösteri ve okunan şiirlerle sona erdi

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