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Hekimhan'da aday adaylığı başvuruları sürüyor

Yerel seçimler öncesi aday adaylık başvurularının başladığı AK Parti’de, ilçelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Yerel seçimler öncesi aday adaylık başvurularının başladığı AK Parti'de, ilçelerde de yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda Hekimhan ilçesinde Gazeteci-Yazar Kemal Deniz ile Hekimhan ilçe başkanı Adil Ağcan'da aday adaylığı başvurusunda bulundu.


5 Kasım'da başlayan ve 12 Kasım'a kadar sürecek olan başvuru süreci devam ederken Hekimhan ilçesinde aday adaylığı başvurusunda bulunan Gazeteci-Yazar Kemal Deniz, “4 dönemdir muhalefette kalan ilçemizin artık hizmete susadığını hepimiz biliyoruz. Yani Hekimhan ilçesinin her geçen gün kan kaybettiğini hep birlikte görüyoruz” ifadelerine yer verdi.


Hekimhan'ı AK Parti belediyeciliği tanıştırarak bütün sıkıntılarını çözeceklerini belirten Deniz, “Hekimhan'a AK Parti bayrağını dikmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın il yöneticilerimiz ile beraber yaptığı toplantıda Hekimhan'ı ısrarla almak istediğini söylemiş. Kime nasip olursa adaylık, bana veya bir başka arkadaşa onunla bu seçimi almak burada bulunan herkesin boynunun borcudur. Hekimhan olarak buradan bir başarıyla Hekimhan'da Ak Parti bayrağını belediyeye diktik diye Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna şerefle gitmeliyiz” diye konuştu.


İlçede bir diğer başvuru ise AK Parti Hekimhan İlçe başkanı Adil Ağcan'dan geldi. İlçe teşkilatını ile yaptığı istişareler neticesinde Hekimhan Belediyesi Başkan aday adaylığına başvurma kararı aldığını belirten Ağcan, AK Parti Genel Merkez seçim takvimi gereği belirlenen tarihe kadar ise ilçe başkanlığı görevini sürdüreceğini söyledi.

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