Hekimhan'da çalışmalar yerinde incelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen Hekimhan'da yapılan kaldırım çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Hekimhan Belediye Başkan Aliseydi Millioğulları, AK Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nebi Yiğit beraberindeki heyet yapılan çalışmaları ve yapılaması öncelikli olan caddelerde incelemelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen yaptığı açıklamada; “Yaptığımız çalışmalar kapsamında Hekimhan Sanayii caddesinde kaldırım ve yol çalışması yapılmaktadır. Hekimhan'da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Atatürk meydanından Hastaneye kadar yol ve kaldırım çalışması yapılacak. Asfaltlama yapılacak öncelikli caddeler Bağyolu Caddesi başta olmak üzere Hükümet Caddesi, Marangozcuların bulunduğu sokak, A.Taner Kışlalı caddesi ve TOKİ bölgesinde sadece asfaltlama çalışmaları yapılacak. Hava şartlarının durumuna göre en kısa zaman içinde Hekimhanlı vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesindeki ekiplerimiz aralıksız çalışacak. Vatandaşlarımız hizmetlerin en iyisine layık” diye konuştu.