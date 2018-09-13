Hekimhan'da Muharrem iftarı

Hekimhan'da düzenlenen iftar yemeğini Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğluları İlçe Müftüsü Ali Meşe, İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, Malatya eğitim Vakfı eski Başkan Prof. Dr. Mesut Parlak ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi konuşma yapan İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, "Biz İstanbul'daki Hekimhanlılar kültür ve dayanışma derneği olarak göreve geldiğimizde düşündük dedik ki biz şimdiye kadar İstanbul da çeşitli etkinlikler yapıyoruz biz ne yapabiliriz diye yönetim olarak karar aldık doğduğumuz büyüdüğümüz sevdamız olan Hekimhan'ımızdan başlayalım dedik. Bundan üç ay önce İstanbul Hekimhanlılar olarak bir iftar verdik işte o iftara köylülerimiz, Hekimhanlılarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediye başkanımız yeterli sayı ve ilgiyi gösterdiler bize gurur verdiler onu şimdi burada tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğluları ise Dernek Başkanı Turan Karadağ'a teşekkür ederek, "Gerçekten hem ramazan ayında oruçta iftar verdi tüm hemşirelerimizin birlik ve dayanışmayı hep birlikte sağladı. O zaman bu etkinliklere söz vermişti tekrar bugün muharrem ayı başlangıcı 1440. yılı bugün de yine muharrem ayında insanlarımızın ilk günü olarak, Muharrem ayı iftar orucu nedeniyle sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı .

Hekimhan meslek yüksek okulunun bu yıl öğrenci azlığı nedeniyle yurdun kapatıldığını belirten Millioğulları, "Hekimhan'ımızda ki kredi ve Yurtlar kurumunda öğrenci azlığını bahane ederek yurtlarımızı kapatmıştır ancak gerek biz belediye olarak kaymakamımız Hekimhan ak parti ilçe başkanımız Adil beyle rektörlerimizle zaman zaman görüştük rektörümüz şu anda mutlaka bu yurtta öğrencilerimizin mutlaka yurtları açık olacaktır biz üniversite olarak hazırız dedi ama ben de kendisini iki kez ziyaret ettiğimde ve Hekimhan'daki yurdumuzu eğer bir sıkıntı olduğu zaman biz belediye olarak da çalıştırmaya her zaman hazırız veya üniversitemize destek vermeye her zaman hazırız dedik bu nedenlere baktığımız zaman bu yıl Darende de meslek yüksekokulu var oraya 170 öğrenci alınıyor ama oraya bu meslek yüksek okulunu kuran Erman ılıcaklar veya babası adına bugün kaç tane öğrenci varsa öğrencilere burs vermekte yine bu yıl Doğanşehir'e meslek Yüksekokulu açıldı tüm öğrencilere değerli iş adamları var Vahap Küçük'ler burs vermekte yine Arapgir'de meslek yüksek okullar var ki uzun yıllardır kurulmuştu rahmetlik Mevlüt Aslanoğlu olsun Aydınlar orada yıllardır kişiler aileleri var" şeklinde konuştu.

Hekimhan Müftüsü Ali Meşe ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak,”Muharrem ayına vatanımız milletimiz bütün sevdiklerimiz ümmeti Muhammed Hakkında hayırlar iyilikler güzellikler getirmesine vesile eylesin inşallah. Sözün büyükleri büyüklerin sözleridir; Alla hu Teala kuranı Kerim'de buyuruyor ki İnkarcılar birbirlerinin dostudurlar sizde birbirinizin dostu olmazsanız yer yüzünde büyük bir fitne büyük bir fesat bozulma meydana gelir bu ayetten kısaca şunu anlıyoruz birlik beraberlik içerisinde olmak bir tercih meselesi değildir nasıl ölmemek için ayakta kalmak için yemeye ihtiyacımız varsa bölünmemek için huzurlu bir hayat yaşamak için birlik beraberliğe ihtiyacımız var bu birlik beraberlik olabilmesi için de aramızda sevgi ve güzel ahlaklı olması lazım" ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşan Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ise iftar sofrasında beraber olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Tutmuş olduğunuz oruçların hak katında kabulünü Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ben evvela bu güzel konuşmayı tertip eden baştan sona emeği geçen herkese İstanbul Hekimhanlılar Derneği'ne ve onu çok değerli kıymetli başkanı Turan Karadağ beyefendiye huzurlarınızda bir defa daha teşekkür etmek istiyorum sağ olsunlar" diye konuştu.