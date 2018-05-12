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12 Mayıs 2018 17:56

Hekimhan’da TUBİTAK sergisi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Proje Sergisi açıldı.

Hekimhan’da TUBİTAK sergisi

12 Mayıs 2018 17:56


4006 TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, Ar-Ge Birimi Proje Sorumlusu Ramazan Göndoğdu, Hekimhan Belediye Başkan Vekili Emin Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Cafer Dilek ve kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, burada yaptığı konuşmada bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi adına bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.


Program sonunda Okul Müdürü Özlem Kılıçaslan tarafından, tüm proje öğretmenlerine ve Ar-Ge birim sorumlusu Ramazan Gündoğdu’ya plaket takdim edildi.




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