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02 Haziran 2018 11:33

Hekimhan’da vatandaşlar iftarda buluştu

Hekimhan ilçesinde bulunan tarihi Taşhan’da gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık bin vatandaş katıldı.

Hekimhan’da vatandaşlar iftarda buluştu

02 Haziran 2018 11:33


Hekimhan Belediyesinin organizasyonu ile düzenlenen iftar programına ilçedeki çok sayıda vatandaşın yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, iftar programlarına katılan herkese teşekkür ederek “İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, konuşmasına vesile oluyor ve dostluklarımız pekişiyor. Bu mübarek günler vesilesiyle yüce Allah’tan bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ramazan’ın fakir ile zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren bir ay olduğunu da dile getiren Millioğulları, “Ramazan’ın ruhunu, sevgisini, paylaşımını, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


İftar programı yapılan dua ile son bulurken, yemeğe Hekimhan Kaymakam Vekili Reşit Özer Özdemir, Garnizon Komutanı Özgür Polat Yavuz, Cumhuriyet Savcıları Yunus Karagöz ve Çağrı Pektaş, Jandarma komutanı Osman Öztürk, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, Siyasi Parti Başkanları, Belediye meclis üyeleri, birim amirleri de katıldı.




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