Hekimhan'da yeni Kaymakam görevine başladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine atanan kaymakam Ahmet Özdemir, göreve başladı.

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İşletme bölümlerinden mezun olan ve İçişleri ile Sağlık Bakanlığında Uzman Yardımcısı olarak da görev alan Özdemir, 2015 yılında Bartın Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Kaymakamlık staj ve vekilliklerini tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığının oluruyla vekaleten Selendi Kaymakamlığına atanan Özdemir, son yayımlanan kararname ile Hekimhan İlçesi Kaymakamlığına atandı. Özdemir, bir süre Londra'da dil eğitimi de aldı.