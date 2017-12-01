Hekimhan’da yol çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan’ın en önemli yollarından biri olan 14 kilometre uzunluğundaki Köylü ve Karslar Mahallesi ile NATO radar üssünü birbirine bağlayan grup yolunun 10 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmalarını tamamlandı. 3 metrelik mevcut yol 8 metre genişliğine çıkarılarak asfalta hazır hale getirilirken, yolun önümüzdeki yıl asfaltlanacağı belirtildi. Davukuyu, Bahçedamı ve Kuluncak ilçesinin Göğebakan Mahallesini birbirine bağlayan 17 kilometre uzunluğundaki grup yolunun ise 7 kilometrelik bölümünün genişletildiği bildirildi.

Hekimhan’da bu yıl yoğun bir mesai yapan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde altyapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapmıştı.