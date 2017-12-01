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01 Aralık 2017 15:55

Hekimhan’da yol çalışmaları devam ediyor

Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde yatırım ve hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan’da yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Hekimhan’da yol çalışmaları devam ediyor

01 Aralık 2017 15:55


Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan’ın en önemli yollarından biri olan 14 kilometre uzunluğundaki Köylü ve Karslar Mahallesi ile NATO radar üssünü birbirine bağlayan grup yolunun 10 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmalarını tamamlandı. 3 metrelik mevcut yol 8 metre genişliğine çıkarılarak asfalta hazır hale getirilirken, yolun önümüzdeki yıl asfaltlanacağı belirtildi. Davukuyu, Bahçedamı ve Kuluncak ilçesinin Göğebakan Mahallesini birbirine bağlayan 17 kilometre uzunluğundaki grup yolunun ise 7 kilometrelik bölümünün genişletildiği bildirildi.


Hekimhan’da bu yıl yoğun bir mesai yapan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde altyapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapmıştı.




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