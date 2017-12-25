Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Battalgazi Spor salonunda yapılan müsabakalara Malatya, Elazığ, Ağrı, Van, Tunceli, Muş, Bitlis, Iğdır illerinden 8 kız, 8 erkek takımı katıldı.

Toplamda 250 sporcunun mücadele ettiği Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında kızlarda Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Muş, Iğdır, erkeklerde ise Elazığ, Van, Tunceli, Malatya, Bitlis, Ağrı takımları derece elde ederek, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Müsabakalar 13 Mart’ta Elazığ’da oynanacak.