Hicarcıklıoğlu'ndan ekonomik kriz değerlendirmesi

Rıfat Hisarcıklıoğlu,, Türkiye'nin son 25 yılda çok sayıda kriz atlattığını belirterek “Bunu da atlatacağız. Bu kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli" dedi.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ettiler.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ında yer aldığı ziyarette Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının temsilcileri ile istişarede bulundu. Programının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, güzel bir başlangıç için Malatya'da bir araya geldiklerini belirterek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan tarafından, TOBB başkanımız ve TÜRK-İŞ Başkanımıza hemşerilik beratı verdi. Üç konfederasyon başkanımızda burada, Malatya'nın eli tamamen güçlendi. TOBB başkanımızın gönlü her zaman Malatya'dan yanaydı. Malatya hemşerilik beratını almakla beraber yapacağımız çalışmalara daha da önem vereceğine inancımız tamdır. Zaten Malatya ile ilgili çalışmalarda gerekeni yapıyor. Başkanımız bir üniversite olarak görüyorum. Yanında olmaktan gurur duruyorum. Kendisinden öğrenecek çok şeyimiz var. Ülkemiz için hem yurt dışında hem yurt içinde ciddi anlamda işadamlarının problemlerini eğilip onların sorunlarını ve sıkıntıları ile dertlenen, sıkıntılarını çözmek için elinden gelen gayret ve çabayı gösteren Malatya'yı onurlandırdığı için bizi de yönetim kuruluna aldığından dolayı kendilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, göreve altı ay gibi kısa bir süre önce geldiklerini anımsatarak, “Sayın Bakanımızın görev süresine kısa süreç içerisinde denk geldik. Bu kısa süreç içerisinde kendisi yanımızda olup elinden gayreti Malatya esnafı ve tüccarımız için gösterdi. TESK Başkanımız Bendevi Palandöken'e Malatyalığını her yerde vurgulayıp, Ankara'da özellikle Malatya şahsı ve kişiliği anlamında profili çizmesi Malatyalıların ne kadar güler yüzlü sempatik olduğunu göstermelerinden dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara da değinen Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

“Son dönemde döviz kurları üzerinden hiçbir gerçekle örtüşmeyen son derece ahlaksız saldırılara maruz kalmaktayız. Ülkemizin güçlü, kudretli, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bilmeyenler şunu iyi bilmeliler ki ekonomik sıkıntıların sebebi ne olursa olsun hepsinin üstesinden geldik ve geleceğiz. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, Battalgazi'nin Anadolu coğrafyasının Türk ve Müslüman olması noktasında büyük emeği olduğunu kaydederek, “Belediyemiz tarafından fahri hemşerilik beratını almış olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminde Malatyalı bir hemşeriniz Oğuzhan kardeşimle beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin ve iş dünyasının meselelerini birlikte kucaklamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin son 25 yılda çok sayıda kriz atlattığını altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bunu da atlatacağız. Bu kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli" dedi.

Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar görmedikleri bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını belirterek, hem döviz hem faiz hem de enflasyonun aynı anda yukarı doğru hareket ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yaşanan durumun her ne kadar piyasaya sıkıntı getirse de olumsuzlukların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağına inançlarının tam olduğuna dikkat çekti.

Gelen talepler doğrultusunda Nefes Kredisi'nde üçüncüsünün başlayacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz kendi kaynaklarımızı bir havuzda topluyoruz, bankalarla birlikte üyelerimize düşük faizli kredi sağlanması için katkı veriyoruz. O kredilere yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz kefil oluyoruz. Dünyanın hiçbir iş dünyası örgütünde kendi üyesine kefil olan bir kuruluş yok. Devletin de bunda bir katkısı yok. Organizasyonunda katkısı var ama maddi katkısı yok." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren Nefes Kredisi'nin sunulmasının planlandığını bildiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada kredi kullanacak kardeşlerimiz için de burada biz kefil oluyoruz. Ucuz faizli bir kredi imkanını, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye ortaya koyuyoruz. Biz son 25 yıldır bir sürü kriz atlattık, bunu da atlatacağız. Bu, kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli. İşçisiyle, tüccarıyla, esnafıyla, sanayicisiyle birlik ve beraberliğimizi devam ettirirsek aşamayacağımız bir zorluk yok."

Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin, Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokmak olduğunu ve tüm vatandaşların gelirini 10 katı artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci ise burada yaptığı konuşmada, Malatya'da yatırım ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi konusunda heyettekilerin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tüfenkci, “İlimizde üretimi ve ihracatı artırmayı istiyoruz. Bunu da ancak elbirliği ile yapabiliriz. Türkiye'nin içinden geçtiği zor durumu kuşkusuz aşacağız. Bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ancak her bir kardeşimizin ülke, millet sevdası, vatan aşkı ve yaptıkları işe bağlılıklarından dolayı üretimi ve ticareti sürdürmelerinden, ülkenin kalkınması noktasında ellerini taşın altına koymalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, TESK Başkanı Palandöken'e ve TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'a, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından kayısı ve halı hediye edildi.