Hindi satışında salyangoz benzetmesi

Malatya’da yılbaşı öncesi hindileri ellerinde kalan hindi satıcısı Mehmet Akar, “Aslında bu iş birazda Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor” dedi.

Malatya’da yılbaşı nedeniyle pazarda çıkan hindiler 100-120 TL arasında alıcılarını bekliyor. Yılbaşı öncesi beklenen satışı yapamayan üreticilerin hindiler ellerinde kaldı. 3 haftada sadece 2 hindi satabildiğini belirten Mehmet Akar, "Yılbaşı öncesi bizde hindi satışına başladık. Yaklaşık 3 haftadır buraya gelip hindi satmak için bekliyorum ancak işler geçen senelerdekinden çok daha düşük. Fiyatları soran var ama alan yok. Biz bu hindileri köyümüzde büyütüyoruz. Yani tamamen organik. Hindi eti iyi pişirilirse lezzetine doyum olmaz" dedi.

Hindi keserek yılbaşını kutlayan aile olduğuna inanmadığını belirten Mehmet Akar, "Tabi bizim inanışlarımıza aykırı, ancak ne yaparsın ekmek parası. Bazı aileler sırf çocukları istiyor diye alıyor. Onun dışında Malatya’da hindi kesip yılbaşı kutlayan çok aile olduğunu sanmıyorum. Tabi Ermeni ve Hıristiyan vatandaşlarımız var. Onlar kendi geleneklerine göre yılbaşını kutluyor. Aslında bu iş birazda Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. İşin şakası bir yana galiba insanlarımız bu konuda biraz daha bilinç sahibi olmuş. Baksanıza geçen yıllarda ben buraya tezgahı açtığımda 1 haftada 10 hindi sattığımız hatırlarım. Bu yıl da 10 hindim vardı, 3 haftada anca ikisini satabildim. Fiyatlar da yüksek sayılmaz. Artık satabildiğimiz satar, kalanı ise kendimiz aile arasında kesip yeriz yapacak bir şey yok” diye konuştu.