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05 Temmuz 2018 09:58

Hırvatistan’da şampiyon olan Alaca’ya ilk tebrik Malatyalı Milli Hakem Ilkım’dan

Malatyalı Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Ilkım, Hırvatistan’ın Zagrep kentinde devam eden ve 9 Temmuz’da sona erecek olan Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca’yı tebrik etti.

Hırvatistan’da şampiyon olan Alaca’ya ilk tebrik Malatyalı Milli Hakem Ilkım’dan

05 Temmuz 2018 09:58


Daha önce birçok uluslararası organizasyonda görev alan Mehmet Ilkım, Yunanlı rakibini sayı tuşuyla yenen Hamza Alaca’yı ilk tebrik edenler arasındaydı.


Bir Türk sporcunun madalya kazanmasının kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini belirten Ilkım, “Hırvatistan’ın Zagrep kentinde devam eden ve 9 Temmuz’da sona erecek olan Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Dünya kupasında hakem olarak görev almak hakikaten önemli bir olay diye düşünüyorum. Burada sadece 2 Türk hakemi var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraşlı sporcumuz Hamza’nın finalde Yunanlı rakibini yenip altın madalya kazanması bizim için gurur verici bir olaydır. Kendisi ilk biz tebrik ettik. O da çok mutlu oldu tabi” diye konuştu.




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