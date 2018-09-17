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Hisarcıklıoğlu'na Malatyalılardan hemşehrilik beratı

TOBB Başkanı M.

Rifat Hisarcıklıoğlu'na Malatyalılar tarafından hemşehrilik beratı verildi.


Kendisine verilen bu unvan için teşekkürlerini ileten Hisarcıklıoğlu "Çok değerli isimleri çıkaran Malatya, şimdi şahsıma hemşehrilik beratı veriyor. Malatyalı olmakla onur duydum, şeref duydum. Bana bu gururu yaşatan başta çok kıymetli Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm Malatyalı kardeşlerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.


"Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır" diyen Hisarcıklıoğlu, "Bizden her şey çıkar vatan haini çıkmaz derler. Malatya'yı en güzel tarif eden sözlerinden birisi bu. Zaten ben Malatyalıydım. İki kız aldık, bir kız verdik Malatya'ya. Malatya'nın dışında mişmişin ne anlama geldiğini kimse bilmez ama biz çocukluktan beri kayısıya mişmiş deriz” ifadesini kullandı.


Hisarcıklıoğlu'na hemşehrilik beratını eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birlikte takdim etti.

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