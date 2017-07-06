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06 Temmuz 2017 13:44

Hokey hakemi Erdoğan Özdemir’e uluslararası görev

Malatyalı Uluslararası Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir’e Avrupa Şampiyonası maçları için görev verildi.

Hokey hakemi Erdoğan Özdemir’e uluslararası görev

06 Temmuz 2017 13:44


Hırvatistan’ın Zelina Kentinde 30 Temmuz- 6 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Açık Alan Challenge 3. Avrupa Şampiyonasında, Uluslararası Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir Ülkemizi Temsil edecek.


Türkiye, İtalya, Belarus, Lituanya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta a milli takımlarının mücadele edeceği şampiyonada görev yapacak olan Erdoğan Özdemir, yaptığı açıklamada bu önemli turnuvada ülkemizi temsil edeceği için gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.


Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Özdemir, “Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız çalışmalara devam ediyorum. Şuan turnuvaya tam olarak hazır olduğumu ve bu görevi eksiksiz yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenip bu görevi veren Hokey Federasyonu Başkanımız Sayın Sadık Karakan ve yönetim kuruluna, yine bu görevi bana layık gören ve hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Okan Sarı ve yönetim kuruluna, hakem arkadaşlarıma, tabi ki son olarak hep yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.




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