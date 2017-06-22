Bu tür sorunları fazlasıyla aşacak güçte. Biz de hakimlerin, cumhuriyet savcılarının hem denetimi hem de inceleme ve soruşturmasından sorumlu olarak görevimizi layıkıyla yapacağız ve hep birlikte yargıyı istenilen seviyeye, düzeye inşallah tekrar getireceğiz” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Kızılay, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolıkısa’nın Ankara’da, HSK’da ve yargıda Malatya’nın medarı iftiharı olduğunu belirterek Kolukısa’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Rektör Kızılay, Kolukısa’nın çok başarılı çalışmalar yaptığını kaydederek, “Zaman zaman şehrimizle, üniversitemizle ilgili konularda kendisiyle istişare etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üniversitemize de sağ olsun her zaman güçlü bir destek veriyor. Gerek HSYK’da gerek diğer görevleri döneminde çok başarılı bir hukuk insanı olarak ülkemize büyük hizmetler yaptı. Bundan sonra da çok önemli hizmetler yapacağını gönülden diliyorum ve bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ise İnönü Üniversitesinin Malatya için çok önem arz ettiğini belirterek, "Rektörümüz göreve geldikten sonra çok büyük değişiklikler oldu. Biz de çok yakinen takip ediyoruz. Ankara’da da bu yöndeki çalışmalarında kendilerine destek vermek açısından yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kolukısa, 16 Nisan’da yapılan Anayasa referandumundan sonra HSYK’nın adının değişerek HSK adını aldığını anımsatarak, “Ocak ayında teftiş kurulu başkanı olarak atanmıştım. Yeni yapılandırma içerisinde görevimizi devam ettiriyoruz. Yargının şu andaki durumu açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Malum FETÖ terör örgütü nedeniyle büyük bir travma yaşadı. Ancak bu devlet büyük bir devlet. Bu tür sorunları fazlasıyla aşacak güçte. Biz de hakimlerin, cumhuriyet savcılarının hem denetimi hem de inceleme ve soruşturmasından sorumlu olarak fazlasıyla görevimizi layıkıyla yapacağız ve hep birlikte yargıyı istenilen seviyeye, düzeye inşallah tekrar getireceğiz. Bu nedenle üniversitedeki rektörümüzle bu konularda istişarede bulunalım istedik. Çünkü Hukuk Fakültemiz var, buradaki her şekildeki istişarelerle alacağımız fikirlerle bu yapacağımız çalışmalarda birer katkı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, Kolukısa’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek porselen tabak hediye etti.