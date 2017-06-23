HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa’dan Gürkan’a ziyaret

Başkan Gürkan, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa’nın Malatya’nın medar-ı iftiharı olduğunu söyledi.

Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli hemşehrimiz Yunus Nadi Kolukısa’yı Malatya’da görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendisi Malatya’nın medar-ı iftiharıdır. Ankara’da yapmış olduğu görev itibariyle HSK’da Teftiş Kurulu Başkanlığında çok güzel işler yapıyor. Bulduğu fırsatlarda Malatya’ya geliyor. Malatyalı bir bürokratın Ankara’da güzel işler yapması Malatya’nın Şehr’ül Emini olarak bizleri oldukça memnun ediyor. Kendisi çok önemli görevleri ifa ediyor. Hele bu geçiş süreci döneminde oldukça yoğun bir çalışma temposu içindeler. Kendilerine Allah’tan kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu geçiş döneminden sonraki süreçte ülkemiz düzlüğe çıkacak. O zaman kurumlar kendi rayına oturacağını düşünüyorum” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ise, “Öncelikle burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın başkanımızı Battalgazi bölgesinde çok güzel hizmetler yapılması nedeniyle ki zaten yerel yönetimler bizim için çok çok önemlidir. Ülkemiz ve milletimiz içinde çok önemlidir. Sayın başkanımızın da çok büyük hizmetleri olan gerçekten eşitleri arasında temayüz etmiş olan bir başkan. Bizlerde bu çalışmaları izliyoruz, takip ediyoruz. Bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

HSK’nın hakim ve savcıların inceleme, soruşturma ve tayin terfi işlemlerini yürüten bir kuruluş olduğunu belirten Kolukısa, “Burada teftiş kurulu başkanlığını yürütüyorum. Bu arada memleketimizi bir ziyaret etmek istedik. Bu arada memleketimizi idare eden insanlara her zaman onların yanında olduğumuzu, her daim birlikte hareket ettiğimizi bu vesile ile kendilerine söylemiş olalım. Kendileriyle sürekli iletişim halindeyiz ama bir de yüz yüze görüşelim dedik. Ziyarete geldik. Bayram öncesi böyle bir ziyarette bulunduk. Sayın başkana bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.