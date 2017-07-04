HSK’dan yaz kararnamesi

HSK tarafından hazırlanan yaz kararnamesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ise Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Yine kararname ile birlikte Malatya’da 76 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasına da bakan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç Aydın Hakimliğine, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Turan Kılıç ise Adana Hakimliğine atandılar. Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Fidan’ın da Eskişehir Hakimliğine atandığı kararnamede diğer değişikler su şekilde gerçekleşti.

Malatya Cumhuriyet Savcısı İsmail Gökhan Orman Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Hakimi Dilek Orman Gaziantep Hakimliğine, Malatya Hakimi Kılıçaslan Erdem Niğde Hakimliğine, Malatya Hakimi Bilal Adıgüzel Adıyaman Hakimliğine, Malatya Hakimi Nur Melda Adıgüzel Adıyaman Hakimliğine atandı.

HSK yaz kararnamesi ile Malatya’ya gelen hakim ve savcılar ise şunlar:

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, İsparta Hakimi Hasan Çınar, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Doğan Karakoç Malatya Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Hakimi Aydan Büyükyıldız Malatya Hakimliğine, Antalya Hakimi Hakan Sil Malatya Hakimliğine, Antalya Hakimi Sevda Sil Malatya Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Mustafa Yeşilkaya Malatya Hakimliğine atandı.