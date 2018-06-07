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07 Haziran 2018 03:26

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen araçtan sürücünün burnu bile kanamadı.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

07 Haziran 2018 03:26


Edinilen bilgilere göre, Sağlık Caddesi üzerinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde olan Emre Toper yönetimde 44 ER 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu istikametinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde olan Göktuğ Norman yönetimindeki 44 FF 663 plakalı otomobile çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle Emre Toper yönetimde 44 ER 406 plakalı otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, kazada şoförlerinin burnu bile kanamadı.


İhbar üzerine polis,sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda bir süre tek şeritten ilerleyen trafik hurdaya dönen otomobilin çekici yardımı ile kaza yerinden çekilmesiyle normale döndü.




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