Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Caddesi üzerinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde olan Emre Toper yönetimde 44 ER 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu istikametinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde olan Göktuğ Norman yönetimindeki 44 FF 663 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Emre Toper yönetimde 44 ER 406 plakalı otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, kazada şoförlerinin burnu bile kanamadı.

İhbar üzerine polis,sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda bir süre tek şeritten ilerleyen trafik hurdaya dönen otomobilin çekici yardımı ile kaza yerinden çekilmesiyle normale döndü.