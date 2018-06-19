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19 Haziran 2018 14:41

Hüseyin Macar Sergisi AVM’de açıldı

Ressam Hüseyin Macar’ın kişisel resim sergisi, Malatya Park AVM’de Malatyalı sanatseverlerle buluştu.

Hüseyin Macar Sergisi AVM’de açıldı

19 Haziran 2018 14:41


Anadolu’nun sulak motiflerini yarı soyut bir tarzda yorumlayan Ünlü Ressam Hüseyin Macar’ın kağıt üzerine işlediği resimleri AVM fuaye alanında Malatyalıların beğenisine sundu. 28 Haziran’a kadar açık kalacak sergiye vatandaşlar ilk günden büyük ilgi gösterdi. Serginin açılışı ise Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Yılmaz Aslan tarafından gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan başarılı Ressam Hüseyin Macar, kişisel resim sergisini Malatya’da açtığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek “35 yıllık sanat hayatımda Malatya’da kişisel sergi açmaktan ve sizleri aramızda görmekten mutlu oldum. Burada çok farklı bir durum var. Bu seferki resimler halkla buluşturuluyor. Bazı programlarda sergilenen resimlere ulaşamayan insanlarımız var” diye konuştu.


Kurdele kesiminin ardından konuklar resim sergisini gezdi.




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