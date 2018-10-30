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Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Malatya’da pompalı silahla saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da pompalı silahla saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.G. kaldırımda ilerleyen K.C.'ye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda K.C. bacağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınırken ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet tüfek kartuşu buldu.


Polis ekipleri K.C.'yi silahla yaralayarak olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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