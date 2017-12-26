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26 Aralık 2017 15:30

Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı

Malatya’da 4 gün önce yapılan Huzur Uygulamasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı

26 Aralık 2017 15:30


Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada 22 Aralık 2017 günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen, Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8’in sonuçları açıklandı.


Toplam 130 ekip, 750 personel ve 2 detektör köpeğin katıldığı uygulamada 150 umuma açık işyerinin denetlendiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 4 bin 30 şahsın sorgulandığı ve bu kapsamda 9 aranan şahsın yakalandığı ifade edildi. Yapılan denetim ve aramalarda ise 2 kuru sıkı tabanca, 1 kesici,delici alet ve 10 adet merminin ele geçirildiği belirtildi.


4 şahsa adli ve idari işlemin yapıldığı uygulamada 580 araç da kontrol edildi. 30 araç sürücüsüne toplam16 bin 580 TL cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.




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