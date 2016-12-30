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30 Aralık 2016 14:16

İbrahim Yücel Okulundan kan bağışı kampanyası

İbrahim Yücel Okulundan kan bağışı kampanyası

30 Aralık 2016 14:16

Kan bağışlarının düşüş yaşandığı bugünlerde Özel İbrahim Yücel Okulları kan bağışı kampanyası düzenleyerek duyarlılık örneği gösterdi.
Kış aylarının gelmesi ile birlikte kan bağışında ciddi azalma yaşanırken Malatya’da Özel İbrahim Yücel Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda kan bağışı kampanyası düzenleyerek duyarlılık örneği sergiliyor. Okulda kurulan kan bağışı standında okulun öğretmen, yönetici ve çalışanları kan bağışında bulundu.
Okul Kurucu Müdürü Rıfat Yücel, İbrahim Yücel okulları olarak her yıl düzenledikleri kan bağış kampanyasını bugünde düzenlediklerini belirterek “Kış aylarında bağışçıların azaldığı biliniyor, bizde bu konuda destek olmak adına böyle bir kampanyayı düzenledik. Kızılay’ın bir sloganı var, ‘Kan vermeniz hayat olsun’ diye. Bizde 2017 yılına girerken hediyeniz hayat olsun diyoruz ve herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.



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