İbrahim Yücel'de ‘Bir Ömür Cumhuriyet' sergisi

Özel İbrahim Yücel Okullarında, görsel sanatlar zümresi öğrencilerinin hazırladığı ‘Bir Ömür Cumhuriyet' sergisi büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetini 95. yılı onuruna oluşturulan 'Bir ömür Cumhuriyet' temalı sergi, Kurucu Müdürü Rıfat Yücel'in kurdele kesimi ile açıldı. Bir birinden özel çalışmaların gün yüzüne çıktığı sergi, ziyaretçilerden de tam not aldı.

Rıfat Yücel, sergi sonrası yaptığı konuşmada, açılışa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, “Bu önemli günde bu eşsiz eserleri bizlerle buluşturan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.