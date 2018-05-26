İbrahim Yücel’de mezuniyet coşkusu

sınıf öğrencileri mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda sona doğru yaklaşılırken, Özel İbrahim Yücel Okullarında da bugün mezuniyet coşkusu yaşandı. Okul kampüsünde gerçekleşen mezuniyet töreninde mezun olan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen dans ve jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Öğrenci ve velilerin mutluluk dolu anlar yaşadığı mezuniyette bir konuşma yapan okul kurucu müdürü Rıfat Yücel, “Öğrencilerimize gelecekteki eğitim öğretim yıllarında bugünden daha başarılı ve sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.