İdeal Kent Ödülü Malatya'nın

Malatya'ya atık yönetimi alanında Uluslararası İdeal Kent Ödülü Malatya'ya verildi.

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu.

Şehrin ihtiyaçlarını belirleyen ve bu doğrultuda projeler hazırlayarak hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Platformda İdeal Kent Ödülüne layık görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla ülke ve dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

200 projenin yarıştığı 14 dalda 21 ödülün verildiği İdealkent Ödül Töreni, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Ödül kazanan projeler parlamento binası fuaye alanında bir hafta sergilendi.

Malatya'nın tamamında çalışmalar gerçekleştiren, şehrin ve insanın geleceğini düşünerek planlamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir Malatya bırakmayı hedefliyor. Gerçekleştirdikleri projelerle öncü bir şehir olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Başkan Polat,“3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verildi. Antalya, Kayseri, Gaziantep, Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere olmak üzere birçok ödül verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda İdeal Kent Ödüllerini almaya hak kazandık. Bizim için büyük bir onur. Malatya Büyükşehir Belediyemizin ödül kazandığı projemiz, katı atık sahamızdaki katı atıkların dönüştürülmesi. Gerek enerji, gerek ayrıştırma anlamındaki yaptığımız proje ile ödüle hak kazandık. Malatya öncü bir şehirdir. Her zaman ödüle layık bir şehirdir” şeklinde konuştu.

Başkan Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve insan sağlığını korumak için çalışmalar yapıyoruz. Temiz bir çevre demek güzel bir gelecek demektir. Birçok proje hazırlayıp, hayata geçirdik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atık Yönetimi konusunda aldığımız bu ödül, çalışmalarımızın bir yere tekabül ettiğini gösteriyor. Yaptığımız çalışmaların böyle uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi, Malatya'nın adını duyurmamız bizleri çok mutlu ediyor. Çalışmalarımıza dualarıyla, yürekleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.