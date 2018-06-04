Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 17:42

İhsan Akın basın mensupları ile iftarda bir araya geldi

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın basın mensuplarını iftarda ağırladı.

İhsan Akın basın mensupları ile iftarda bir araya geldi

04 Haziran 2018 17:42


İftar programında konuşan Başkan Akın, basın mensuplarına teşekkür ederek, “Bu mübarek aylarda yapılması gelen işlerin başında küskünlerin barışması gerekir. Dargınların buluşması gerekir. Bu Mübarek ayda yapılması gereken çalışmalarla ilgili fitre, zekat gibi yapılması getiren özel ibadetler vardır. Burada yapılması gereken özellikle de fakirlerin gözetilmesidir. Bize de genel anlamda kendi işimiz ile alakalı tarım ve hayvancılık noktasında Malatya’mız da yaklaşık 11 yıldır çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda da Türkiye’de örnek gösterilecek birçok çalışmalarımızı da Malatya’mıza kazandırdık. Bu çalışmalarımız arasında da en son koyun yıkama banyolukları ile alakalı çalışma yaptık. Bazı İlçelerimizde yetiştiricilerimiz bunu kullanmaya başladılar. Bunları her ilçedeki yetiştiricilerimize ulaştırmaya gayret edeceğiz. Damızlıklar ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah bayramdan sonra damızlıklar ile ilgili Malatyamıza, ekonomimize damızlık hayvanları da kazandıracağız. Ülkedeki tarım ve hayvancılık olmadan gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşayamayacağını her zaman ifade ediyoruz. Bizler çalışacağız işimize bakacağız birileri laf üretecek birileri iş üretecek. Bizlere bu çalışmalarımızdan dolayı tekrar destek veren bütün arkadaşlara, kurum kuruluş temsilcilerine, yetiştirici, üretici ve gazetecilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç