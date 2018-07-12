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12 Temmuz 2018 11:58

İİT ülkesi temsilcileri Malatya’yı gezdi

İslami Turizmin geliştirilmesi kapsamında Malatya’da bir araya gelen yabancı konuklar, inanç turizmi noktasında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İİT ülkesi temsilcileri Malatya’yı gezdi

12 Temmuz 2018 11:58


İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından uygulanan “İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi, Destinasyon ve Sektör Geliştirme” projesi kapsamında Malatya’ya gelerek eğitim çalışmaları ve gezilerine katılan heyet üyeleri, Malatya’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.


9-12 Temmuz 2018 tarihleri arası Malatya’da uygulanan projenin ilk iki gününde panel ve eğitim çalışmaları düzenlendi. Gambiya, Maldivler, Endonezya, Tunus, Mozambik, Malezya, Nijerya, Bangladeş, İran, Senegal, Fas, Ürdün, Filistin’den Malatya’ya gelen katılımcılar, İslam ülkelerinde turizm faaliyetlerinin durumu, bu ülkeler arasında yapılan ve yapılacak turizm faaliyetlerini ele alıp, deneyimlerini paylaştılar ve önerilerde bulundular.


Panellerin ardından katılımcılar Malatya’nın tarihi ve turistlik yerleri ile İslami turizm alanlarını gezdiler. İlk olarak Battalgazi ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma Ulu Cami ve Osmanlı eseri Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını gezen yabancı konuklar tarihi mekanları incelediler.


Sonrasında Akçadağ ilçesinde bulunan Şeyh Ali Kara Türbesini ziyaret eden heyet Levent Vadisini de gezdi. Buradan da Darende’ye geçen heyet, Somuncu Baba Türbesi, Camisi ve Müzesi ile Kudret Havuzunu gezdi.


Organizasyon kapsamında katılımcılara Malatya’nın yöresel yemeklerinden lezzetler sunuldu. Bunlar arasında Malatya’ya özgü kiraz yaprağı köftesinin yanı sıra kağıt kebabı, analı-kızlı köfte ve ilimize özgü meyveler ile kayısı tatlısı yer aldı. Konuklar, Malatya yemeklerinin çok lezzetli olduğunu belirttiler.


Geziler sırasında heyete İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman başkanlığındaki turizm şubesi rehberlik etti.




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