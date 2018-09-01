İki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza çevre yolu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Kazada takla atarak ters dönen kamyonette bulunan K.K (41), H.P(37) ve M.T (21) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kentte yaşanan bir diğer kaza ise Malatya-Elazığ karayolu üzeri çiftlik bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.