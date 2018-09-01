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01 Eylül 2018 04:41

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Malatya’da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

01 Eylül 2018 04:41


Edinilen bilgilere göre İnönü Mahallesi viraj kavşağı mevkiinde bir lokanta önünde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda K.Y. (34) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.Ağır yaralanan şahıs bölgede bulunan bir otele sığınarak yardım istedi.Otel güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan K.Y. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis ekipleri K.Y.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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