İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Emeksiz kavşağı Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak’ta başlayan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi içerisinde devam eden olayda açılan ateş sonucu A.T.K. (31) yaralandı. Yaralı şahıs Antepli Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine sığınırken, A.T.K.’yı silahla yaralayan şüpheliler olay yerinden otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayların gerçekleştiği Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.