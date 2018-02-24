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24 Şubat 2018 17:00

İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

24 Şubat 2018 17:00


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Ali Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokakta bulunan bir halı yıkama yerinde iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Y.K.Ç. (21) darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan F.Ç. ile Y.A.’nın polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme sonucu 3 adet boş kovan bulurken, olayda kullanılan 1 adet pompalı silahta ele geçirildi. Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.




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