İki gurup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öğretmenevi önünde bir araya gelen iki akraba aile arasında küfürleşme mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Bayram P. ve Ayhan Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği olayda, şüpheliler C.T., M.Y. ile birlikte olaya karıştığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.