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11 Mayıs 2018 20:41

İki kardeşin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde hayvan otlatmaya çıkan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü.

İki kardeşin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

11 Mayıs 2018 20:41

Feci olayda ağabey olay yerinde hayatını kaybederken kardeşi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesine bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mezrasında yaşanan olayda, hayvanları otlatmaya çıkartan Halil Öztürk (19) ile kardeşi Dayıp Öztürk’ün (17) üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği Halil Öztürk olay yerinde feci şekilde can verirken kardeşi ise yaralandı. Dayıp Öztürk’ün telefon etmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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